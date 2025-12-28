Милан сгази Верона и оглави класирането в Серия А

Милан победи Верона в двубой от 17-ия кръг на италианската Серия А. Срещата, която се състоя на стадион „Сан Сиро“, завърши при резултат 3:0 за домакините. В герой за „росонерите“ се превърна Кристофър Нкунку, който реализира две попадения в мача. С един гол пък се отличи американския национал Кристиан Пулишич. Благодарение на успеха си грандът от Милано се изкачи на първо място във временното класиране в италианския елит.

Нкунку вкара два гола за Милан

Милан поведе в резултата в първата минута на даденото от съдията продължение на първото полувреме. Тогава Адриен Рабио намери по отличен начин Пулишич и американецът се разписа за 1:0. Малко след подновяването на играта „росонерите“ реализираха втори гол. Той бе дело на Нкунку, който бе точен от дузпа. В 53-ата минута на срещата френският национал реализира второто си попадение в двубоя като оформи крайното 3:0 за домакините от Милан.

Three goals and all three points 😎



Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/PvdrVFc0QA — AC Milan (@acmilan) December 28, 2025

Класирането в Серия А

След успеха си Милан събра 35 точки от 16 изиграни двубоя и поведе на върха в Серия А. Втори във временното класиране е съставът на Интер, който има 33 пункта от 15 срещи. По-късно тази вече „нерадзурите“ се изправят срещу Аталанта. Третата позиция е за тима на Ювентус. „Старата госпожа“ има 32 точки в актива си от 17 изиграни двубоя. Действащият шампион Наполи е с 31 пункта от 15 мача.

