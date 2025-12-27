Китайският юан с рекорд спрямо долара

Китайската централна банка повиши днес курса на юана до най-високо ниво спрямо щатския долар от повече от година. Банката определи среден централен паритетен курс на китайската валута от 7,0358 за долар, което е най-високото ѝ най-равнище от септември 2024 г., съобщи Ройтерс.

На китайския валутен пазар моментната цена на юана може да се колебае с 2 процента на ден под или над зададения централен курс.

Валутни търговци съобщиха, че големи държавни банки активно купуват долари на вътрешния спот пазар и бързо ги обменят на за юани, посочи агенцията, цитирана от БТА.

Тази сутрин юанът се търгуваше над средния централен курс - на ниво около 7,01 за долар. Ако премине ключовия праг от 7 юана за долар, това би било максимум за китайската валута от май 2023 г., уточнява в. „Никей“.

Така наречения офшорен юан, който се търгува извън континентален Китай, вчера премина прага от 7 за долар за първи път от септември 2024 г., но тази сутрин отново поевтиня.

Ефектът на митата

Курсът на юана отслабна по-рано тази година, след като през април американският президент Доналд Тръмп наложи „реципрочни“ мита върху редица китайски стоки, но в последствие оттегли плановете си да повиши тарифите срещу Китай до над 100 процента. Напрежението отслабна допълнително, след като Тръмп се срещна с китайския президент Си Цзинпин в Южна Корея в края на октомври, което доведе до сключването на едногодишно търговско примирие между Вашингтон и Пекин.

