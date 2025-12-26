Три жертви при взрив в джамия в Сирия (ВИДЕО)

Трима души бяха убити днес от взрив в джамия в населено с алауити място в сирийската провинция Хомс, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс и БТА.

Още: Седем арестувани след кървавата атака в Сидни

Сирийски държавни медии информират, че силите за сигурност са отцепили района, където е започнало разследване.

Представители на местната власт изложиха пред Ройтерс версия за атентатор самоубиец. Другото основно предположение е за заложени предварително бомби.

Още: След кървавия атентат: Австралия затяга мерките срещу речта на омразата