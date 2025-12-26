Войната в Украйна:

Три жертви при взрив в джамия в Сирия (ВИДЕО)

26 декември 2025, 13:09 часа 415 прочитания 0 коментара
Три жертви при взрив в джамия в Сирия (ВИДЕО)

Трима души бяха убити днес от взрив в джамия в населено с алауити място в сирийската провинция Хомс, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс и БТА.

Още: Седем арестувани след кървавата атака в Сидни

Сирийски държавни медии информират, че силите за сигурност са отцепили района, където е започнало разследване.

Представители на местната власт изложиха пред Ройтерс версия за атентатор самоубиец. Другото основно предположение е за заложени предварително бомби.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: След кървавия атентат: Австралия затяга мерките срещу речта на омразата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Джамия атентат Сирия жертви
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес