Три жертви при взрив в джамия в Сирия (ВИДЕО)

Трима души бяха убити днес от взрив в джамия в населено с алауити място в сирийската провинция Хомс, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс и БТА.
Сирийски държавни медии информират, че силите за сигурност са отцепили района, където е започнало разследване.
Представители на местната власт изложиха пред Ройтерс версия за атентатор самоубиец. Другото основно предположение е за заложени предварително бомби.
