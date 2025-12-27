Под заплаха ли е Европа: Русия разположи първите си ракети "Орешник" в Беларус

Русия е разположила първите си ракети "Орешник" в Беларус, съобщи "Ройтерс". Анализът на изображенията на Planet Labs разкриват ускорено строителство, включително военен железопътен възел и камуфлажна бетонна площадка, типична за стратегически ракетни бази, съобщава още "Ройтерс". Още: Лукашенко: "Орешник" вече е на бойно дежурство в Беларус

Ядрен шантаж

Руският диктатор Владимир Путин по-рано обяви планове за разполагане на ракети със среден обсег (до 5500 км) „Орешник“ в Беларус, но точното местоположение не беше разкрито преди това. Експертите смятат, че този ход засилва ракетните възможности на Русия в Европа.

Разполагането на ракетната система „Орешник“ също така подчертава нарастващата зависимост на Москва от ядрения шантаж, за да спре членовете на НАТО да доставят на Киев оръжия, способни да поразят дълбоко руска територия, пише още "Ройтерс". Припомняме, че на 18 декември Александър Лукашенко обяви, че ракетната система „Орешник“ ще застане на бойно дежурство в Беларус.

