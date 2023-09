Защо протестите в Сирия нямат шанс да разклатят властта на Асад? (ВИДЕО)

Причината е, че демонстрациите се провеждат само в провинция Сувайда - на югоизток от столицата Дамаск. Протестите срещу режима извън Сувайда намаляват за трета поредна седмица и са спрели почти напълно между 12 и 18 септември, отчитат американските експерти.

В Сувайда нещата изглеждат по различен начин - на 15 септември там броят на недоволните граждани нарасна до най-големия от началото на демонстрациите. Това стана два дни след като проправителствените сили стреляха по протестиращи.

My brave friend, I am very proud of her for carrying the olive branch as a symbol of peaceful protests against the criminal Bashar al-Assad. This beautiful girl fully understands the danger of participating in a protest in Syria against the Assad regime, especially while moving… pic.twitter.com/vEhe0eDWmC