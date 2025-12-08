Голям горски пожар в Австралия, десетки къщи са унищожени (ВИДЕО)

Голям горски пожар бушува в Австралия. Унищожени са около 40 къщи в два австралийски щата, има и загинал пожарникар, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите. 59-годишният мъж е бил ударен от падащо дърво, докато гасял горски пожар близо до град Буладела в щата Нов Южен Уелс, който през уикенда е унищожил 3500 хектара гори и четири къщи, съобщи комисарят на доброволческата пожарна служба на Нов Южен Уелс Трент Къртин.
Екипите на спешна помощ не са могли да помогнат на мъжа. Пожарникарите на място очакват борбата с огнената стихия да продължи няколко дни, заяви Къртин.
Днес в щата Нов Южен Уелс са били регистрирани 52 горски пожара, а девет от тях са извън контрол. Общо 20 къщи са били унищожени през уикенда, добави той.
🌪️🔥Australia is facing a real natural disaster — massive wildfires have engulfed the country— NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025
More than 50 fires are burning along the southeast coast, especially in New South Wales.
The highest level of evacuation readiness has been declared.
1,500 firefighters and 300 units… pic.twitter.com/wiujdg6EF5
В щата Тасмания 19 къщи са били унищожени при горски пожар през уикенда в крайбрежното селище Долфин Сандс, съобщи представител на местната власт. Днес пожарът е бил овладян, но пътят към селището остава затворен и все още не е безопасно жителите да се върнат по домовете си.