Огнено бедствие: Вижте как горят горите на Австралия (ВИДЕО)

Мащабни горски пожари обхванаха Австралия. Повече от 60 пожара горят по югоизточното крайбрежие, особено в Нов Южен Уелс. Първоначално беше обявена най-висока степен на готовност за евакуация, но днес степента беше понижена, става ясно от материал на беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA и сингапурския англоезичен вестник Straits Times. Днес селската пожарна служба на щата заяви, че пожарите вече не представляват непосредствена опасност за жителите. Предупрежденията бяха понижени до ниво „предупреждение“, втората най-ниска оценка за опасност.

🌪️🔥Australia is facing a real natural disaster — massive wildfires have engulfed the country



More than 50 fires are burning along the southeast coast, especially in New South Wales.



The highest level of evacuation readiness has been declared.



Щетите от пожара

Горските пожари изпепелиха хиляди хектари гори в най-населения щат на страната, унищожавайки имоти и инфраструктура.

Те унищожиха най-малко 12 домове в централния крайбрежен регион на щата. Районът с население от над 350 000 души се намира на около 45 км северно от столицата на щата Сидни, най-големият град в Австралия.

Няма жертви

Премиерът Антъни Албанезе, говорейки по телевизията на Австралийската радиоразпръсквателна корпорация на 7 декември, заяви, че е късмет, че няма жертви при извънредната ситуация.

„Това лято, разбира се, както изглежда всички лета напоследък, ще бъде трудно“, добави той. Властите предупредиха за високорисков сезон на горски пожари това австралийско лято с повишен риск от екстремни горещини, прогнозирани за големи части от страната, след няколко спокойни сезона. ОЩЕ: През 2025 г.: Пожарите погълнаха рекордна площ в ЕС