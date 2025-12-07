Спорт:

Огнено бедствие: Вижте как горят горите на Австралия (ВИДЕО)

07 декември 2025, 11:52 часа 306 прочитания 0 коментара
Огнено бедствие: Вижте как горят горите на Австралия (ВИДЕО)

Мащабни горски пожари обхванаха Австралия. Повече от 60 пожара горят по югоизточното крайбрежие, особено в Нов Южен Уелс. Първоначално беше обявена най-висока степен на готовност за евакуация, но днес степента беше понижена, става ясно от материал на беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA и сингапурския англоезичен вестник Straits Times. Днес селската пожарна служба на щата заяви, че пожарите вече не представляват непосредствена опасност за жителите. Предупрежденията бяха понижени до ниво „предупреждение“, втората най-ниска оценка за опасност.

Щетите от пожара

Горските пожари изпепелиха хиляди хектари гори в най-населения щат на страната, унищожавайки имоти и инфраструктура.

Те унищожиха най-малко 12 домове в централния крайбрежен регион на щата. Районът с население от над 350 000 души се намира на около 45 км северно от столицата на щата Сидни, най-големият град в Австралия.

Няма жертви

Премиерът Антъни Албанезе, говорейки по телевизията на Австралийската радиоразпръсквателна корпорация на 7 декември, заяви, че е късмет, че няма жертви при извънредната ситуация.

„Това лято, разбира се, както изглежда всички лета напоследък, ще бъде трудно“, добави той. Властите предупредиха за високорисков сезон на горски пожари това австралийско лято с повишен риск от екстремни горещини, прогнозирани за големи части от страната, след няколко спокойни сезона. ОЩЕ: През 2025 г.: Пожарите погълнаха рекордна площ в ЕС

Деница Китанова
