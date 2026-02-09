Сидни посрещна израелския президент с протест, имаше сблъсъци с полицията

Полицията в австралийския град Сидни използва лютив спрей и влезе в сблъсъци с демонстранти, след като шествие срещу посещението на израелския президент Исак Херцог прерасна в насилие, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Още: Арестуваха Грета Тунберг на пропалестински протест (ВИДЕО)

Силите на реда напръскаха с лютив спрей протестиращи и представители на медиите, в момент когато участници в пропалестинския митинг се опитаха да напуснат предварително определената зона за демонстрацията.

Още: Арести и забрана на палестинската група, вилняла в най-голямата база на британските ВВС (ВИДЕО)