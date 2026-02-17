Поредно кърваво нападение в Сидни

Един човек е бил убит, други двама са тежко ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни, стана ясно от изявление на полицията. Службите за спешна помощ са били извикани в предградие на запад от Сидни по сигнал, че един мъж е намушкал няколко души и е избягал, съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс в изявление. Нападението е било извършено на натоварена търговска улица.

ОЩЕ: Полицията в Австралия свърза атаката в Сидни с идеологията на "Ислямска държава"

A man is dead and two people are in a critical condition after a stabbing rampage near a Nepalese supermarket in Merrylands, western Sydney.



A 25-year-old man was arrested nearby.https://t.co/4xTqOcMeP5 — The Noticer (@NoticerNews) February 17, 2026

Какво се знае за нападението?

Медиците са оказали помощ на трима души с тежки наранявания, включително мъж на възраст между 30 и 40 години, който е починал на място, съобщи началникът на полицията в Нови Южен Уелс Саймън Гласер.

Другите двама пострадали, 22-годишен мъж и 47-годишна жена, са били откарани в болница в критично състояние.

След полицейска операция в района малко по-късно е бил арестуван един мъж. "Заподозреният е известен на полицията за дребни престъпления и редица инциденти, свързани с психичното му здраве", каза Гласер и добави, че заподозреният се очаква да се яви в съда по-късно във вторник.

ОЩЕ: Равносметката в Сидни: Над 100 изстрела за 6 минути от баща и син. Свински глави на мюсюлманско гробище

"Разследването е в много ранен етап. Полицията все още не знае какъв е мотивът. Изглежда обаче, че става дума за случайно нападение", добави той, като подчерта, че то е било извършено "точно преди обяд, когато наоколо е имало много хора".