Рядък торбест бозайник, изчезнал преди 80 години, е открит отново (СНИМКИ)

На 5 януари Австралийската организация за опазване на дивата природа (Australian Wildlife Conservancy) съобщи, че застрашен северен куол е заснет от камера със сензор за движение в защитена зона за диви животни "Piccaninny Plains" в Кейп Йорк, което бележи първият път, когато животното е видяно в естествената си среда след повече от 80 години.

"Някога разпространени в северна и източна Австралия, популациите на северния куол са се сринали заради токсичните захарни жаби, дивите хищници като котки и лисици, пожари и загуба на местообитания", написаха от организацията в Instagram към черно-бяла снимка на малкото животно. "Това е вълнуващ знак, че целенасочената, научно-обоснована консервация помага един от най-застрашените торбести бозайници в Австралия да оцелее."

Северният куол е нощен торбест бозайник с червеникаво-кафява козина и светла долна страна, според Австралийската организация за опазване на дивата природа. Животните, които често намират подслон в дупки на дървета и скални цепнатини, имат също бели петна по гърба, заострен нос и слабо окосмена опашка.

Въпреки че през 2015, 2021 и 2023 г. бяха поставени специализирани камери, еколози досега не успяваха да заснемат никакви следи от торбестото животно, което пораждаше опасения, че видът е изчезнал. Последният запис на вида е направен наблизо на камера по пътека в съседна територия, управлявана от индианските общности Kaanju Ngaachi Wenlock и Pascoe River IPA, от рейнджърите на Chuulangun.

През 2025 г., управителят на резерватa - Ник Сток, поставя една единствена камера близо до изолиран скален участък, забелязан от хеликоптер. Интуицията му не го подвежда, тъй като доказателство за рядкото животно бе заснето само няколко дни по-късно.

"Всяко повторно откриване е важно", каза той според прессъобщение. "Точно когато бяхме на път да се откажем, този малък куол ни напомня защо продължаваме да търсим и защо е от съществено значение да защитаваме тези територии в голям мащаб."

След преглед на кадрите д-р Хелена Стокс, еколог на дивата природа от AWC, описа последното откритие на организацията като "фантастична изненада". Всъщност наблюдението ще служи като "пътна карта" за разширяване на изследователските усилия в Piccaninny Plains през следващите месеци и за определяне на следващите стъпки за възстановяването на вида, пишат от "People".