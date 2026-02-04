Плувал часове наред в океана, за да доведе помощ: 13-годишно момче спаси семейството си (ВИДЕО)

13-годишно момче е плувало 4 часа в студени и бурни води, за да спаси майка си и двете си по-малки сестри, които са били отнесени в морето край бреговете на Западна Австралия. Семейството, от столицата на щата Пърт, решило да се позабавлява и поспортува с каяци и сърфове, когато бурното море и вятърът започнали да ги отнасят. Тийнейджърът Остин Апълби плувал километри до брега, за да даде сигнал за тревога, съобщи местната полиция.

"Вълните бяха огромни и аз нямах спасителна жилетка. ... Просто продължавах да си повтарям "продължавай да плуваш, просто продължавай да плуваш". И най-накрая стигнах до брега и просто се свлякох", разказа Остин.

Момчето поясни, че първоначално е тръгнал с надуваем каяк и носел спасителна жилетка, но океанът бил бурен и малката лодка поемала прекалено много вода, затова я изоставил. След това махнал спасителната жилетка, защото му пречела да плува.

13-Year-Old Australian Boy Branded a Hero After Swimming for Hours to Save His Family Stranded at Sea



Austin Appelbee swam through dangerous, shark-infested waters for four hours to save his family after they were swept out to sea. pic.twitter.com/VxLKBR1A17 — NEXTA (@nexta_tv) February 4, 2026

Още: Евтаназират глутница диви кучета: Помогнали на туристка да се удави

Семейството тръгнало на своето приключение в морето преди обяд, Остин подал сигнал за тревога в 18:00 ч., а хеликоптер забелязал майка му Джоан Апълби, на 47 години, 12-годишния му брат Бо и 8-годишната му сестра Грейс около 20:30 ч. Семейството прекарало около 10 часа във водата, уточнява БТА по информация на AP.

Джоан Апълби потвърди, че е изпратила най-големия си син да потърси помощ, защото не можела да остави всичките си деца в океана. Тя каза, че в началото е била уверена, че той ще стигне до брега, но е била обзета от съмнения, когато слънцето е започнало да залязва, а помощта все още не е пристигнала.

Когато са било спасени, и тримата треперели, а Бо бил загубил чувствителност в краката си от студа, разказа майката. "Имам три деца. И тримата се спасиха. Това беше най-важното", заключи тя.

Още: Цял континент обяви палачинките за опасно оръжие