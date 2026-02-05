Австралия отхвърли призивите да арестува израелския президент при посещението му

Австралийското правителство отхвърли призивите да арестува израелския президент Ицхак Херцог при планираното му посещение в Австралия, за да почете паметта на жертвите на антисемитския атентат на плажа Бонди в Сидни. Австралийската външна министърка Пени Уонг посочи, че четиридневната визита на израелския държавен глава, която започва в понеделник, е по покана на правителството и отговаря на желанията на еврейската общност.

"Президентът Херцог е поканен в Австралия, за да почете жертвите от Бонди и да бъде до австралийската еврейска общност, за да ѝ окаже подкрепа след най-голямото терористично и антисемитско нападение, което някога е извършвано на наша земя", заяви тя днес, цитирана от Франс прес.

Петнадесет души бяха убити при атентата, извършен на 14 декември от двама нападатели, които стреляха по участници в отбелязване на еврейския празник Ханука на плажа в Сидни.

Адвокатът, специализиран в защитата на правата на човека, Крис Сидоти, член на Независимата международна комисия на ООН за разследване на нарушенията на правата в Израел и палестинските територии, публично поиска оттеглянето на поканата или ареста на Херцог, ако той посети Австралия. Независима комисия за разследване на ООН установи през 2025 г., че Израел извършва геноцид в Газа от началото на войната, предизвикана от безпрецедентното нападение на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. Според разследващите, чието заключение не представлява обща позиция на ООН, Херцог и други израелски лидери са "подстрекавали към геноцид" в палестинските територии.

Израел категорично отхвърли тези твърдения и обяви доклада за "пристрастен и неверен".

Пропалестински активисти призоваха за протести срещу визитата, включително в Сидни, където полицията забрани организирането на подобни прояви.

В понеделник федералната полиция обяви, че е повдигнала обвинение срещу 19-годишен жител на Сидни за отправяне на "смъртни заплахи" онлайн срещу чуждестранен държавен глава, без да потвърди информацията на местните медии, че Ицхак Херцог е бил мишената.

