Нова Зеландия отказа поканата на Тръмп за Съвета за мир

Нова Зеландия е решила да не приема поканата на президента на САЩ Доналд Тръмп за присъединяване към неговия Съвет за мир. Това обяви премиерът на страната Кристофър Лъксън, цитиран от световните агенции. Лъксън заяви, че решението Нова Зеландия да не се присъедини към Съвета е заради неговия сегашен вид.

Тръмп учреди Съвета за мир миналата седмица, първоначално с цел да укрепи примирието в Газа, но много бързо реши, че Съветът трябва да играе далеч по-широка роля.

Външният министър на Нова Зеландия Уинстън Питърс добави в публикация в социалната мрежа Х, че редица държави вече са поели активна роля в работата на съвета по въпроса за Газа и че Нова Зеландия не би добавила значителна допълнителна стойност към това. Питърс допълни, че като водещ основател и дългогодишен поддръжник на Организацията на обединените нации е важно дейността на Съвета да бъде допълваща и съвместима с Устава на ООН.

"Това е нов орган и имаме нужда от яснота по този въпрос, както и по други въпроси, свързани с неговия обхват – сега и в бъдеще“, подчерта Питърс.

