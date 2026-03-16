Китай превзема руската икономика: Данни и числа

През последните четири години т.е. периодът на пълномащабната война на Путинова Русия с Украйна броят на китайските компании (с китайски основатели или съоснователи), работещи в Русия, се е увеличил повече от десетократно - от 1434 организации през декември 2021 г. до 14 798 регистрирани до февруари 2026 г. Съответните данни се съдържат в аналитично проучване на финансово-икономическата служба "Руспрофайл", резултатите от което са публикувани в руското издание "Ведомости". През този период делът на предприятията с китайско участие в общия брой компании с чуждестранен капитал, работещи в Русия, се е увеличил от 3,6% на 22,3%.

Рекордният брой регистрации е поставен през 2025 г., когато са създадени 4317 китайски компании (през 2024 г. това число е било 2948). Този бърз растеж се дължи отчасти на оттеглянето на много западни играчи от руския пазар, но и на нарастващата преориентация на външната търговия на Русия към Китай. Освен това, фирмите от Китай започнаха активно да регистрират местни юридически лица, за да управляват директно продажбите и логистиката, както и да изграждат взаимоотношения с руски партньори, предимно в областта на електронната търговия.

Къде се цели Китай

Най-широко представеният сегмент сред предприятията с китайско участие е търговията на дребно чрез интернет и по пощата (регистрирани почти 3000 компании). Следва търговията на едро. Основните области на дейност на китайския бизнес в Русия включват строителство, кетъринг и доставка на храна.

Прави впечатление, че през 2025 г. на всеки три нови компании, открити от китайски инвеститори в Русия, е имало по една сделка за придобиване на съществуващ бизнес. Анализаторите също така отбелязват ускоряване на темпа на растеж на офлайн търговията на дребно през 2025 г. - за първи път тя надмина електронната търговия по отношение на темпа на растеж на новите предприятия с китайско участие. Експертите отдават тази тенденция на "адаптирането на китайските компании към санкциите и решаването им да засилят прякото си присъствие на руския пазар". Много експерти са съгласни, че тази тенденция ще продължи да се засилва през следващите две до три години, което ще доведе до по-нататъшно разширяване на ролята на китайските компании в търговията и логистиката.

Китай сега представлява около 80% от трансграничната търговия на руските пазари, а на някои платформи един на всеки пет продавачи е от Китай. Но най-важното е, че китайските предприятия не се ограничават само с откриването на нови фирми – те все по-често купуват съществуващи руски компании и поемат контрол.

Роман Копосов, заместник-директор на стратегическата консултантска фирма ARB Pro, отбелязва, че китайските предприемачи откриват представителства, укрепват местните екипи и активно набират специалисти от руски компании в областта на продажбите, инженеринга и сервизната поддръжка. "Това се наблюдава в индустрията през последните три години и вероятно ще продължи. Моделът на "утвърждаване в страната и управление на пазара отвътре, а не просто доставка на стоки" ще се разшири и в други индустрии", смята Копосов.

Източник: "Ведомости"