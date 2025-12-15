Dracula Land: Румъния строи мега увеселителен парк за 1 млрд. евро

Румъния ще има тематичен увеселителен парк, посветен на граф Дракула. Той ще бъде инициатива на местни бизнесмени и ще се намира в Букурещ, предаде Independent.

Проектът на стойност 1 млрд. евро ще предложи интерактивно преживяване в 6 уникални зони, включващи 40 атракции. Това ще са 6 различни "свята". В зона "Трансилвания" ще има влакчета на ужасите, традиционно селище и гора, а в "Замъка на Дракула" ще има руини, лабиринт и езеро. Друга зона – "Лондон Таун" – обещава да "вдъхне живот на мрачния чар на викториански Лондон". Там ще има парк за лов на вампири с паркур и препятствия, кораб-люлка, лодки в изкуствено езеро и атракция с конска каляска по релсов маршрут. Зоната "Пристанището на Ню Орлиънс" пък ще включва състезателно влакче на ужасите с виещи върколаци и карнавални игри.

Комплекс с хотели, заведения, аквапарк, писта и фестивална зала

Dracula Land ще разполага и със собствена "метавселена", в която посетителите ще могат да използват уникална криптовалутата - DraculaCoin.

Мащабният комплекс ще е с площ от 780 000 кв. метра и ще включва търговски обекти, заведения за хранене, както и 3 хотела с общо 1 200 стаи. Ще има още аквапарк и термален спа център, състезателна писта и моторен парк, луксозен търговски аутлет, както и арена с 22 500 места, подходяща за концерти, фестивали и събития.

Скоростна реализация

Предварителните разчети сочат, че проектът ще открие над 5000 преки и косвени работни места в туризма, технологиите и услугите, като общият икономически ефект се оценява на около 5 млрд. евро (4,37 млрд. паунда) през следващото десетилетие.

Атракцията ще бъде разположена на 20 минути от центъра на Букурещ и на 15 минути от международното летище "Хенри Коанда", предаде Дарик.

A new 1 billion euro entertainment complex has been announced for outside of Bucharest, Romania, with its star attraction Dracula Land! It features 6 themed lands and multiple on site hotels. This would be the countries first big theme park. pic.twitter.com/EkeC2RU1Ch — Taylor Bybee (@coasterstudios) December 9, 2025

Предвижда се бърза реализация на мащабния проект, като официалното откриване може да се състои още през 2027 г. Засега цените на билетите все още не са обявени.

"За мен Dracula Land е национален проект – символ, че Румъния може и трябва да създава забележителности, а не просто сгради или обикновени проекти за недвижими имоти", заяви в изявление Драгош Добреску, основател на Dracula Land.