След израелски удар: Вижте как сграда се срина до основи в Бейрут (ВИДЕО)

18 март 2026, 14:16 часа 503 прочитания 0 коментара
Сграда се срина до основи в Бейрут след израелски удар, предаде AFP. Става въпрос за 15-етажна сграда, която се раруши изцяло в квартал Башура в Бейрут, става ясно от социеалните мрежи. AFP допълва, че израелските военни са призовали жителите на централния квартал на града да се евакуират, предупреждавайки за предстояща атака срещу ливанската столица, насочена към подкрепяната от Иран въоръжена групировка "Хизбула", пише още агенцията. 

Израелските военни бяха издали предупреждението в 4 часа сутринта местно време за евакуация на сградата и близкия район. „До всички, които се намират в сградата, маркирана с червено на приложената карта, и съседните сгради: намирате се близо до съоръжение, принадлежащо на терористичната групировка Хизбула, което ще бъде цел на израелските отбранителни сили“, се казва в съобщението, допълва "Гардиън". 

Най-малко шестима убити

Израелските въздушни удари в града убиха най-малко шестима души тази сутрин, съобщи ливанското министерство на здравеопазването, докато Израел засили офанзивата си срещу подкрепяната от Иран групировка Хизбула. Въздушни удари нанесоха удари по контролираните от Хизбула южни предградия на Бейрут, където кадри на Ройтерс показаха експлозии, осветяващи нощното небе, пише „Индипендънт“. ОЩЕ: Загинали и ранени при израелски въздушни удари в Ливан (ВИДЕО)

Деница Китанова Отговорен редактор
Срутване Ливан Хизбула Бейрут въздушен удар война Израел
