Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

19 март 2026, 12:18 часа 147 прочитания 0 коментара
Вижте листата на "ДПС-Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 6 МИР - Враца

Представяме ви листата на "ДПС-Ново начало" в 6 МИР - Враца за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ

2. КАРОЛИНА СИМЕОНОВА КЬОЛЕР-ТОНОВА

3. КАСЪМ МЕХТИ КАСЪМОВ

4. ХРИСТО НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ

5. ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ

6. МАРИН ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

7. СТЕФАН ПЛАМЕНОВ ВЪЛКОВ

8. ГАЛЯ ПЕПОВА НИКОЛОВА

9. ВЕНИСЛАВ ИВАЙЛОВ ИВАНОВ

10. ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ

11. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ МЕЧЕВ

12. АНГЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.

Ивайло Анев Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2026
