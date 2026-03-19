Спорт:

Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 6 МИР - Враца

19 март 2026, 12:17 часа 166 прочитания 0 коментара
Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 6 МИР - Враца

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 6 МИР - Враца за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Красен Георгиев Кръстев

2. Мартин Николаев Харизанов

3. Ангел Кольов Лалюв

4. Христинка Василева Минова

5. Емил Димитров Миленков

6. Дамян Митов Петров

7. Десислава Емилова Петрова

8. Мариана Митева Петкова

9. Пламена Иванова Цветанова

10. Мартин Руменов Стойчевски

11. Илийчо Пламенов Лачовски

12. Цветомила Стефанова Тодорчева-Христова

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Враца
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес