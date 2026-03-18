"Ще убия всички християни": Заплахи за тероризъм в Босна и Херцеговина на живо в TikTok

Полицията в босненския окръг Зеница е арестувала лице, което е заплашвало да убие християни онлайн, пише хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на Федералната полицейска администрация на Босна и Херцеговина. Според полицейско изявление, членове на отдела за борба с тероризма към Федералната полицейска администрация са действали по нареждане на прокуратурата на Босна и Херцеговина, след като заподозреният публично е заплашил с насилие по време на живо предаване в социалната мрежа TikTok.

„Ще убия християни“, гласяха думите му.

Претърсиха дома му

След като извършителят беше установен, беше извършен претърсване на къщата му в окръг Зеница-Добой.

По време на претърсването бяха открити и иззети вещи, които ще бъдат предмет на криминално разследване. Полицията проведе криминално разследване на извършителя.

Полицейските служители, в сътрудничество с Прокуратурата на Босна и Херцеговина, продължават дейността си с цел документиране на престъплението и установяване на всички обстоятелства.

Какво предвижда законът в Босна и Херцеговина?

Според действащото законодателство подобни заплахи могат да бъдат квалифицирани като престъпление, представляващо застрашаване на сигурността и подбуждане към насилие и омраза на религиозна основа, за което са предвидени глоби или лишаване от свобода, пише още базираната в Хърватия медия "Индекс".