Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Предупреждение: Гърция ще се стопи с един милион души

19 март 2026, 11:19 часа
Гърция се очаква да се стопи с един милион души, сочат данни на германската онлайн платформа, специализирана в събирането и визуализацията на данни Statista. Събраните данни показват, че Гърция е сред десетте държави в Европа, в които се наблюдава най-голямо намаление на населението и е на трето място в света по бързина на спада, съобщава гръцкото електронно издание "Ню мъни". Прогнозите са, че до 2050 г. Гърция ще загуби един милион от общия брой на гражданите си, които в момента са около десет милиона. 

За период от десет години (2011-2021) ражданията в страната са намалели с 30%. 

Като причина за намаляване на броя на родените в последните години деца се посочват социалните промени, финансовата криза и предприетите от властите икономически мерки, които обезкуражават младите хора да създават семейства или ги принуждават да търсят работа в чужбина. 

Според данни на националната статистическа служба на Гърция ЕЛСТАТ през 2024 г. в страната са родени 68 467 деца. Спрямо година по-рано намалението е от 4,2%, посочва "Ню мъни", цитирани от БТА.

Паралелно със спада на ражданията се наблюдава и тенденция за увеличаване на възрастта, на която жените стават майки. Намаление има и при броя на сключените бракове. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тревожните данни засягат всички области на Гърция като изключение прави един град на остров Крит - Ретимно. Само там се регистрират повече раждания отколкото смъртни случаи. 

Европа е единственият континент в света, при който се наблюдава цялостно намаляване на населението като в периода 2022 - 2023 г. спадът е от 0,2%, сочат още данните на Statista.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Население Гърция демографска криза
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес