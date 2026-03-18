Държавата отпусна пари за граждани от Северна Македония с българско самосъзнание

Служебното правителство на Андрей Гюров одобри финансиране на Министерството на външните работи за 2026 г. в размер до 1 750 000 евро за финансирането през настоящата година на проекти в подкрепа на българските общности от Албания, Сърбия, Косово, Украйна и Молдова, както и на граждани от Северна Македония с българско самосъзнание. Финансовата подкрепа е част от ангажимента на българската държава към българските исторически общности и граждани в чужбина като "носители на значителен интелектуален, финансово-икономически и демографски потенциал", аргументират се от Министерски съвет.

Снимка: БГНЕС

Нови възможности за приобщаване

"Подпомагането на проекти на организациите на българските общности от Албания, Сърбия, Косово, Украйна и Молдова и на граждани от Република Северна Македония с българско самосъзнание осигурява нови възможности и механизми за приобщаване и включване на българските граждани зад граница към държавния и обществено-политическия живот в България, както и за съхраняване на българското етнокултурно пространство и утвърждаване на положителния образ на Република България", гласи прессъобщението на правителството от днес, 18 март.

