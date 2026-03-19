Вижте листата на "ДПС - Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 14 МИР - Перник

Представяме ви листата на "ДПС - Ново начало" в 14 МИР - Перник за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Георги Захаринин Попов

2. Симеон Георгиев Гебов

3. Милена Илиева Николова

4. Валери Валериянов Радивоев

5. Кристиана Никифорова Брейчева

6. Милена Христова Стоичкова-Арсова

7. Георги Атанасов Георгиев

8. Стефани Любомирова Йорданова

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.