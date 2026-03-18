Гръцките военноморски сили провеждат учение, заради дроновете

От миналата седмица се провежда учение на гръцките военноморски сили, включващо безпилотни системи, чиято цел е да запознае екипажите с оперативните предизвикателства, породени от новите технологии, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на представители на отбраната на страната. Военният министър на Гърция Никос Дендиас трябваше да наблюдава част от учението в сряда, но този сегмент беше отменен поради лоши метеорологични условия, довели до ниска видимост.

Очаква се той да присъства на по-късен етап от учението през следващите дни.

Учението симулира бойни действия

Учението, наречено UVEX 1/26, включва използването на безпилотни надводни кораби (USV) и въздушни дронове (UAV), тествайки готовността на екипажите на борда на надводни кораби като фрегати и ракетни катери при симулирани бойни условия.

Сценариите включват координирани атаки тип „рояк“ от безпилотни системи както от въздуха, така и от морето, предназначени да преодолеят военноморската отбрана. Ученията се основават на поуките от войната в Украйна, където Черно море става все по-опасно за големи военноморски кораби.

Учението включва и сценарии за търсене и спасяване, като се изследва как безпилотните системи могат да поддържат подобни операции.

Тестват се местни технологии

Като част от ученията се тестват местни технологии, следвайки модел, използван в предишни мащабни учения.

Военноморските сили наскоро придобиха и корабни безпилотни летателни системи CAMCOPTER S-100 от австрийската компания Schiebel, които се оценяват по време на учението.