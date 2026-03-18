Правителството на Гюров:

Гръцките военноморски сили провеждат учение, заради дроновете

18 март 2026, 13:54 часа 378 прочитания 0 коментара
Гръцките военноморски сили провеждат учение, заради дроновете

От миналата седмица се провежда учение на гръцките военноморски сили, включващо безпилотни системи, чиято цел е да запознае екипажите с оперативните предизвикателства, породени от новите технологии, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на представители на отбраната на страната. Военният министър на Гърция Никос Дендиас трябваше да наблюдава част от учението в сряда, но този сегмент беше отменен поради лоши метеорологични условия, довели до ниска видимост.

Очаква се той да присъства на по-късен етап от учението през следващите дни.

Учението симулира бойни действия

Учението, наречено UVEX 1/26, включва използването на безпилотни надводни кораби (USV) и въздушни дронове (UAV), тествайки готовността на екипажите на борда на надводни кораби като фрегати и ракетни катери при симулирани бойни условия.

Сценариите включват координирани атаки тип „рояк“ от безпилотни системи както от въздуха, така и от морето, предназначени да преодолеят военноморската отбрана. Ученията се основават на поуките от войната в Украйна, където Черно море става все по-опасно за големи военноморски кораби.

Учението включва и сценарии за търсене и спасяване, като се изследва как безпилотните системи могат да поддържат подобни операции.

Тестват се местни технологии

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Като част от ученията се тестват местни технологии, следвайки модел, използван в предишни мащабни учения.

Військовоморските сили наскоро придобиха и корабни безпилотни летателни системи CAMCOPTER S-100 от австрийската компания Schiebel, които се оценяват по време на учението.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция дронове военно учение ПВО военноморски сили
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес