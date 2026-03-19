Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 19 април в 13 МИР - Пазарджик

Представяме ви листата на БСП в 13 МИР - Пазарджик за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Петя Николаева Цанкова

2. Гергана Василева Ичева

3. Гълъбина Георгиева Карамитрева

4. Милена Лазарова Гълъбинова

5. Нина Иванова Димова

6. Атанас Иванов Касапов

7. Калин Стоянов Камбуров

8. Димитрия Методиева Тошкина

9. Любомир Иванов Славков

10. Олга Славова Михайлова

11. Симеон Георгиев Комсалов

12. Стефан Цветанов Шопов

13. Мария Красимирова Батаклиева

14. Методи Линков Банцов

15. Галина Василева Василева

16. Борислав Костадинов Джонев

