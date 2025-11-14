Кола се вряза в хора в Белград, има ранени (ВИДЕО)

Кола е блъснала две пешеходки в квартал "Баница" в сръбската столица Белград. Новината за инцидента съобщи македонската телевизия 21, позовавайки се на информация в Танюг. Случаят е от днес по обяд. До момента се знае, че спешните служби са откарали жена в болница. Шофьорът е управлявал "Фолксваген Голф". Според неофициална информация от социалните мрежи той е загинал на място зад волана, пише още македонската медия.

Както се съобщава в социалните мрежи - колата е блъснала улични търговски обекти. На мястото на инцидента има екип на линейка. „Няколко души са ранени“, пише в Instagram акаунта на 192.rs.

Полицията работи по установяване на всички обстоятелства около този инцидент.

Не е за първи път в сръбската столица

Припомняме, че през март автомобил се вряза в гъста тълпа протестиращи по време на големия протест в Белград. На кадри се вижда как колата преминава през тълпата, влачейки на предния си капак паникьосана млада жена. Съобщава се, че 50-годишният шофьор е задържан и при задържането е оказал съпротива. По първоначални данни трима души са пострадали. Изданието Blic информира, че са ранени две жени и мъж, които са в добро общо състояние. ОЩЕ: Първи инцидент: Кола се вряза в протеста в Белград, има ранени (ВИДЕА)