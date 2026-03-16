Готов за валс: Турция представи новия си дрон-камикадзе на фона на Шостакович (ВИДЕО)

16 март 2026, 13:02 часа
Турският производител на дронове Baykar представи в събота нов безпилотен летателен апарат камикадзе, K2, във видеоклип, заснет по мотиви от „Валс № 2“, предаде Анадолската агенция. В рекламното видео се вижда как дронът излита, лети във формация и изпълнява координирани маневри, а на заден план звучи известният валс, композиран от Дмитрий Шостакович. „Валс № 2“ е емблематично, пленително носталгично произведение, известно със своя „мрачен кабаре“ стил, съчетаващо весели кабаре вибрации с нотки на меланхолия и мрачни, драматични хармонии, написано от съветския композитор и пианист Дмитрий Шостакович през 1938 г., пише още Анадолската агенция. ОЩЕ: Тестват дроновете "Байрактар" на Балканите (ВИДЕО)

Какво е общото с дрона?

Новият дрон включва системи за полет и насочване, базирани на изкуствен интелект. K2 е способен на автономен полет в рояк и използва AI зрение за навигация, насочване и ангажиране, се казва в съобщението.

Има обхват от над 2000 километра (1240 мили), носи 200-килограмова (440 паунда) бойна глава и има максимално тегло при излитане от 800 килограма. Дронът може да излита от къси или неподготвени писти и е проектиран да бъде използван повторно за многократни разполагания.

 

Подробности за компанията Baykar е един от водещите производители на дронове в Турция, изнасял безпилотни летателни апарати в множество страни. Съществуващите ѝ платформи включват тактическия Bayraktar TB2, високопланинския Bayraktar... Akinci, корабоплавателният Bayraktar TB3 и реактивният Bayraktar Kizilelma. ОЩЕ: Турският дрон "Байрактар" успешно изстреля свръхзвукова ракета (ВИДЕО)

Деница Китанова Отговорен редактор
