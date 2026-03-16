Стрелба в Анталия: Мъж се барикадира в правителствена сграда (ВИДЕО)

Правителствена сграда в квартал Кепез в турския град Анталия беше евакуирана след стрелба, предаде турската телевизия astv. Всичко започнало след като мъж влязъл в Областната дирекция по национално образование, където е и офисът на областния управител и открил огън на случаен принцип и след това се е заключил в един от кабинетите. След инцидента персоналът и гражданите в сградата са били евакуирани от съображения за безопасност.

В социалните мрежи се появиха кадри от мястото на инцидента, което е оградено с ленти и гъмжи от полиция.

🔵 Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri duyulması üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. pic.twitter.com/830v9nIgNN — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) March 16, 2026

Полицията е на крак

На мястото на инцидента бяха изпратени множество полицаи, екипи за специални операции и медицински персонал. Полицейски екипи са предприели обширни мерки за сигурност около сградата и се съобщава, че усилията за убеждаване на заподозрения вътре продължават. Развитието на ситуацията около инцидента се следи отблизо.

Към момента няма повече подробности за случая. Припомняме, че към края на декември след като в последните дни турските власти задържаха бойци на "Ислямска държава", терористите бяха открили огън по полицията и успяха да ранят седем офицери по време на акция срещу групировката в Северозападна Турция.