Бивш офицер от разузнаването на Хърватия видя опасност в думи на Вучич

Изявленията на сръбския президент Александър Вучич, в които той обвинява хърватската разузнавателна общност в подривна дейност на фона на хвалбите му за придобиването на китайски квазибалистични ракети, предизвикаха реакции от местни хърватски експерти. Става въпрос за думите на сръбския президент, че Хърватия, чрез своята разузнавателна агенция и сътрудници, е действала подривно в Сърбия с цел сваляне на правителството и че агенцията се е опитала да организира опит за покушение срещу Вучич.

Бившият офицер от разузнаването Анте Летица и пенсионираният бригаден генерал от хърватската армия Денис Декович анализираха военните и дипломатическите последици от посланията на Вучич по време на гостуването си в Хърватското радио и телевизия (HRT), предаде хърватската медия "Индекс".

Защо думите на Вучич са опасни?

Бившият хърватски разузнавач Анте Летица предупреди за опасността от обвиненията на Вучич срещу Хърватската агенция за сигурност и разузнаване (SOA).

"Това е изключително опасна теза, която може да доведе до сериозно влошаване на отношенията и дори до прекъсване на дипломатическите връзки. Подобни обвинения предполагат, че една държава не извършва нормална разузнавателна дейност на територията на друга, както правят всички държави, а че използва сила. Това е форма на държавен тероризъм и на него се отговаря с понижаване на дипломатическите отношения до най-ниско ниво, а в последния случай - с въоръжен конфликт“, заключи той.

Военният баланс се е променил

Междувременно пенсионираният бригаден генерал Денис Декович оцени, че военният баланс се е променил след обявяването на придобиването на китайски ракети.

„В момента нямаме директен отговор на това оръжие, нито можем да имаме такъв в обозримо бъдеще. Системите, които биха могли да противодействат на подобна заплаха, като например американската THAAD или най-новите версии на Patriot, са просто извън нашия ценови диапазон. Освен това нямаме техническата база, с която бихме могли да овладеем подобна технология“, обясни Декович.

„Въпреки това, нашият отговор съществува под формата на потенциално отмъщение. Придобили сме ракетни системи HIMARS, а нашите самолети Rafale имат способността да носят крилати ракети като Scalp или Taurus. Това са средствата, чрез които можем да отвърнем на удара", каза той.