Опасност от краста в Дубровник: Ето колко хора са засегнати

В Дубровник са регистрирани три случая на краста, съобщи македонската медия "Вечер", позовавайки се на информация на ръководителят на Епидемиологичната служба на Окръжния институт за обществено здраве Миленко Любич, който направи изявление пред хърватската "Хина". "Нямаме нови сигнали. След сигнала в детската градина имахме още два сигнала от възрастни, но тези случаи не са свързани помежду си. Ситуацията е под контрол, краста се появява всяка година, но не сме я имали в епидемична форма, каза Любич.

Случаите на краста през 2025

Миналата година в Дубровник са регистрирани 39 случая, седем от които в детски градини.

"Има и други кожни заболявания, така че хората може да не разпознаят крастата, освен ако не посетят дерматолог", добави Любич.

Подробности за крастата

Крастата е заразно кожно заболяване. Симптомите на крастата обикновено се проявяват в рамките на няколко седмици след първоначалното заразяване и могат да включват: интензивен сърбеж, зачервени, надигнати обриви, мехури и рани и вторични инфекции.

Разчесването на сърбящите участъци може да доведе до бактериални кожни инфекции, които да влошат дискомфорта и кожните проблеми, свързани с крастата.

Причинителят на инфекцията е акари, които лесно се предават от човек на човек чрез директен, продължителен физически контакт, използвайки дрехите, спалното бельо или кърпите на заразен човек. ОЩЕ: Краста: как се предава и какви са симптомите?