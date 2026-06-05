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Справедливост чак след пет години: Наказаха мъж за жестокост към кон

05 юни 2026, 17:56 часа 240 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Справедливост чак след пет години: Наказаха мъж за жестокост към кон

Съд на южния остров Крит осъди местен мъж за тежко малтретиране на кон, който е притежавал и който в крайна сметка е починал от нараняванията си преди пет години, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация от Федерацията за защита на животните и природата „Елада“. Съдът в Ираклион е наложил на подсъдимия едногодишна условна присъда и глоба от 3800 евро – в допълнение към глоба от 33 000 евро, наложена от полицията преди процеса.

Генералният секретар на федерацията Мария Хустулаки заяви, че макар да е разочароващо, че случаят е отнел пет години, за да доведе до осъдителна присъда, глобите най-вече ще послужат като бъдещ възпиращ фактор за насилниците на животни.

Жестокостта към коня

„Конят беше намерен в ужасно състояние, едното му копито беше отрязано“, каза тя пред английското издание на Kathimerini. „Кървеше и гладуваше, и беше оставен вързан с въже.“ Хустулаки също похвали местната полиция за справянето им със случая.

Конят е намерен в околностите на село Агиос Силас, на около 15 километра южно от Ираклион, през 2021 г., а случаят стигна до съда след официална жалба от доброволци от местното дружество за защита на животните „Зофорос“.

Наречен Атлас, конят е бил отнет от собственика си и е получавал грижи в продължение на дни, но в крайна сметка е починал от нараняванията си.

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 „Освен, че е гнусно деяние, измъчването на животни е индикация за тежко антисоциално поведение, проблеми с психичното здраве и бъдещо насилие срещу хора“, заяви федерацията в прессъобщение. „В Гърция това вече не е частен проблем, а тежко престъпление, което води до тежки наказания и високи глоби". ОЩЕ: Не пожали сина си: Майка даде запомнящ се урок заради насилие над животно (ВИДЕО)

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Жестокост Гърция кон насилие над животни
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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