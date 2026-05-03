Не пожали сина си: Майка даде запомнящ се урок заради насилие над животно (ВИДЕО)

03 май 2026, 14:09 часа 894 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Възпитанието е труден процес, който изисква огромна доза обективност от страна на родителите. Майките често са обвинявани, че са твърде "меки" в отношението си към децата и техните постъпки. Реакцията на майка от САЩ разбива това вярване и показва, че за някои постъпки реакцията трябва да бъде твърда и безкомпромисна.

Неприятната ситуация се разиграла в САЩ. Тийнейджър изкарал яда си на малко 4-месечно котенце. Момчето загубило в игра и решило да изрази отрицателните си емоции по разрушителен начин. Момчето блъснало няколко пъти животното в земята, то оцеляло, но е сериозно ранено. Майката разбрала за случилото се по камерите, разположени в дома. Наказанието било категорично - момчето трябвало да разбие по същия начин любимия си Playstation 5. На видеокадрите се вижда как детето удря в земята устройството, докато стане на парчета. Урок, който няма да забрави!

Евгения Чаушева Отговорен редактор
дете котка тийнейджър насилие над животни момче
