Не пожали сина си: Майка даде запомнящ се урок заради насилие над животно (ВИДЕО)

Възпитанието е труден процес, който изисква огромна доза обективност от страна на родителите. Майките често са обвинявани, че са твърде "меки" в отношението си към децата и техните постъпки. Реакцията на майка от САЩ разбива това вярване и показва, че за някои постъпки реакцията трябва да бъде твърда и безкомпромисна.

😡 In the US, a teen slammed a kitten onto the floor — his mother made him smash his own PS5



Angry after losing a game, the boy grabbed a 4-month-old kitten and threw it to the ground several times. The animal survived but suffered serious injuries.



Неприятната ситуация се разиграла в САЩ. Тийнейджър изкарал яда си на малко 4-месечно котенце. Момчето загубило в игра и решило да изрази отрицателните си емоции по разрушителен начин. Момчето блъснало няколко пъти животното в земята, то оцеляло, но е сериозно ранено. Майката разбрала за случилото се по камерите, разположени в дома. Наказанието било категорично - момчето трябвало да разбие по същия начин любимия си Playstation 5. На видеокадрите се вижда как детето удря в земята устройството, докато стане на парчета. Урок, който няма да забрави!

