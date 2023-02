Живей за мига: Кой е човекът, който не засне рекорда на ЛеБрон (СНИМКА)

Всички фенове на баскетбола по света очакваха с нетърпение срещата. Имаше билети, които се продаваха по 75 хиляди долара. Сред зрителите бяха хора като Флойд Мейуедър, Джей Зи, Дензел Уошингтън, както и самият Карийм Абдул-Джабар. Те получиха това, за което бяха дошли. 10 секунди преди края на третата четвърт Кралят отбеляза коша, който го направи номер 1 в Лигата за всички времена.

В момента на стрелбата всички около паркета бяха подготвени да запаметят момента с телефони в ръцете си. Само един възрастен мъж предпочита да види историята със собствените си очи. Казва се Фил Найт, основател и изпълнителен директор на "Найк".

Nike founder Phil Knight was seemingly the only one who wanted to witness LeBron James make history with his own eyes 👀📸 pic.twitter.com/Q0yN0ZeSed