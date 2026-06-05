България - Молдова: Кога и къде да гледаме гостуването на българите в Кишинев

Националният отбор по футбол на България среща Молдова за втората си контрола този месец. Българите ще гостуват на стадион “Зимбру” в Кишинев. Нито един от двата тима не успя да се класира за Световното първенство по футбол, но въпреки това двубоят ще бъде последния ангажимент за националните отбори преди старта на турнира на 11 юни.

Мачът България - Молдова: Дата, начален час и ТВ

Това ще бъде първата среща за отбора на Молдова през месец юни. За разлика от тях българите вече имат изигран един мач с Черна гора, с резултат 0:1. По думи на селекционерът на Молдова Лилиан Попеску отбора няма да излезе с първоначалния списък от повикани играчи заради множество контузии. След липсващите титулярни имена са Юрие Йову, Никина Моцпан и Виталие Дамаскан. Попеску подчерта, че двубоят е контрола и основният фокус на тима му остава върху Лигата на нациите през есента.

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В колко часа започва срещата?

Главен арбитър на срещата ще бъде международният съдия от Азербайджан Tурал Гурбанов. Това ще бъде неговият дебют при мъжете. Негови помощници ще бъдат ми Акиф Амирали и Джемил Гулиев, който също е нов в международната листа. Четвърти съдия е Роман Житари от Молдова. Двубоят ще се проведе на 5 юни от 20:00 часа.

Коя телевизия ще излъчи контролата България - Молдова?

Мачът ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава срещата България - Молдова, е БНТ 3. Можете да намерите новини от двубоя и в спортната секция на Actualno.com.

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