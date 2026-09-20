"ЦСКА трябва да е убиец": Дани Моралес разкри големия проблем на отбора

Наставникът на ЦСКА Даниел Моралес посочи причините за загубените точки при гостуването на Локомотив Пловдив в Първа лига. "Червените" пропуснаха възможността да оглавят класирането след равенство 1:1 на "Лаута" при много лош терен, но Моралес отказа да се извинява с настилката, тъй като смята, че играчите трябва да се адаптират към нея. Вместо това Моралес акцентира върху липсата на креативност и агресия в завършващата фаза, както и това, че ЦСКА трябва да бъде като "убиец" в ситуациите, в които съперникът допуска грешки.

Дани Моралес: Когато ЦСКА има нужда от мен, аз съм готов

"Мисля, че този отбор показва достойнство. Днес видях малко креативност и това ни липсваше да завършваме атаките. Локомотив също противодейства достойно на нашите акции. ЦСКА има голям потенциал, този отбор ще продължи да прогресира. Трябва по някакъв начин да сме по-креативни, да сме по-сигурни, когато загубим топката, но нямам забележки, защото почти не сме имали тренировки, играем през три дни", започна Моралес.

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"Нямаме достатъчно агресия да завършим атаката. Когато противникът създава грешки, ние трябва да сме убийци на такива ситуации. Трябва да атакуваме повече пространствата. Но когато един отбор играе в нисък блок, ние трябва да играем много добре без топка. Малко ми липсва играта без топка - не беше толкова добре, колкото в миналите два кръга.

Футболистите трябва да се адаптират към терена, така е и за двата отбора. Жалко е, че играем на такъв терен, но това е положението. За ЦСКА ще бъде много тежко до края на годината, с толкова много мачове. Когато ЦСКА има нужда от Дани Моралес, аз съм на разположение. Този клуб ми е дал всичко. И ако съм нужен, аз съм готов. Ръководството ще избере най-доброто за клуба, за тези фенове, поздравления и за тях. Клубът прави всичко за тях", добави още той.

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