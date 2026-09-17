Кабинетът "Радев":

Защо не трябва да има компенсации за скъпите горива: Говори Михаил Кръстев (ВИДЕО)

17 септември 2026, 16:08 часа 825 прочитания 0 коментара

Защо не трябва да има компенсации за скъпите горива? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори председателят на УС на Съюза за стопанска инициатива икономистът Михаил Кръстев: “Категорично не. Може да има компенсации за затруднени сектори на държавното управление , за затруднени групи от обществото, но те не трябва да бъдат таргетирани към ползването на горива, а към ефектът, който по-високите цени на горивата предизвикват в цялата верига на стоки и услуги. Защото горивата са акцизна стока. Когато ние започнем да дотираме акцизните стоки, на които е наложен специален акцизен данък точно защото те не трябва да бъдат ползвани неограничено, част от тях са вредни, част от тях са в недостатъчна наличност, както горивата. Още: Пакет от мерки за цените на горивата: Държавата ще помогне на обществения транспорт, линейките и гражданите (ВИДЕО)

Помпаме инфлацията

И ние започнем да дотираме потреблението на акцизна стока, което така или иначе е по-високо всяка следваща година, ние предизвикваме един икономически абсурд, който неминуемо води до по-висока инфлация. Затова е редно на този етап, на шестата година от тази фискална вакханалия, в която се намираме от 2020 г. насам, да сме си научили урока, да спрем да правим експерименти и да спрем да помпаме инфлацията, която след това се опитваме да гасим с проинфлационни мерки, които обявяваме за антиинфлационни и това предизвиква още и още по-висока инфлация. Още: ГЕРБ: Високите цени на горивата устройват Радев, защото рекордният дефицит спада

Снимка БГНЕС

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В политическата ситуация, в която се намираме, с непрестанния натиск за антиинфлационни мерки, които просто за последните години хората бяха заблудени, че проинфлационните мерки са мерките, които борят инфлацията, аз не мисля, че нито един политик в момента би си пожелал по-висока инфлация, за да има по-високи постъпления в хазната, просто защото той ще бъде принуден от общественото мнение, от натиска на политическите си противници, тези пари да ги развъже под някаква форма. Още: НСИ: Поскъпването на горивата е основният двигател на инфлацията

Ръст на потреблението

Ако погледнем какво е потреблението на горива в България през 2025 година, какво е в началото на 2026 година, какво е към този етап на 2026 година, ние виждаме ръст на потреблението на горива. В началото на годината, на 2026 г. имаше значителен ръст на потреблението както на автомобилен бензин, така и на дизелово гориво. Този ръст беше охладен през следващите месеци. На дизеловото гориво стигна нивата от 2025 г., но там има промишлен и обществен транспорт, а не толкова потребление от страна на физически лица. Ако говорим за автомобилен бензин, там имаме потребление предимно от физически лица. Имаме 10% ръст на бензин през 2026 г. спрямо 2025 г.“ Още: Горива по 2.50 евро: Богдан Богданов обвини властта в пасивност и поиска спешни мерки за най-уязвимите

Още – във видеоматериала.

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Инфлация компенсации цени на горивата Студио Actualno
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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