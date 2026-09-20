Любо Пенев дочака първата победа с Локо София по възможно най-куриозния начин

Локомотив София най-после прекъсна кошмарната си серия без победа от началото на сезона, при това по възможно най-куриозния начин. "Червено-черните" надвиха с 1:0 Спартак Варна като гости в двубой от 10-ия кръг на efbet Лига, а единственият гол дойде след автогол на Ангел Грънчов. Така тимът на Любослав Пенев записа първи успех за сезона и сложи край на чакането след девет кръга без победа.

Локомотив София изстрада победа над Спартак във Варна

В началните минути двата отбора подходиха предпазливо и головите положения липсваха. Спартак постепенно започна да намира пространства, като Ахмед Ахмедов на два пъти можеше да открие резултата. При първата ситуация нападателят не успя да засече добро центриране, а малко преди почивката стреля неточно след подаване на Томаш Силва.

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Локомотив също имаше своите възможности. Адил Тоуи не успя да намери очертанията на вратата след центриране на Димитър Костадинов, а Красимир Станоев отправи мощен удар, който премина покрай рамката. След почивката Спартак получи златен шанс да поведе. Ахмедов се оказа на няколко метра от голлинията при добавка, но сензационно прати топката над вратата. Само минути по-късно дойде и решаващият момент.

В 58-ата минута Ангел Грънчов се превърна в неволен герой за Локомотив. Защитникът опита да пресече центриране отдясно, но вместо да изчисти топката, я насочи в собствената си врата и подари аванс на гостите. До края "соколите" опитаха натиск, но не успяха да стигнат до изравняване.

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