Магията на кафето: Силата на аромата му и как влияе на настроението и мозъка ни

Само ароматът на кафе може да повлияе на настроението и мозъчната активност. Японски изследователи са установили, че ароматът на прясно сварено кафе намалява негативните емоции и повишава показателя за релаксация, измерен чрез електроенцефалография (ЕЕГ), дори преди човек да е отпил и глътка от напитката. Проучването на Университета по фармация „Шоуа“, публикувано в списание Nutrients, включва 20 студенти на възраст между 20 и 29 години.

Участниците седели близо до прясно сварено кафе, без да го консумират. След пет минути те съобщили за по-ниски нива на умора, напрежение, тревожност, объркване и депресивни усещания.

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Изследователите установили и увеличение на изчисления чрез ЕЕГ „индекс на релаксация“. Абсолютната промяна обаче била малка и няма доказателства, че тя представлява физиологично значима релаксация. Сърдечната честота и нейната вариабилност не показали съществени промени.

Учените обясняват, че обонянието е тясно свързано с мозъчните системи, отговорни за емоциите и паметта. Ароматът на кафе пък често е свързан със сутрините и почивката, което може да предизвика ефект, подобен на плацебо.

Предишно проучване от 2018 г. показва, че хората се справят по-добре с аналитични задачи, когато са изложени на аромат, наподобяващ кафе. В настоящото изследване обаче промените в настроението и мозъчната активност при отделните участници не са показали значима корелация. Това предполага, че двата показателя могат да се изменят паралелно в рамките на групата, без непременно да отразяват единна координирана реакция на организма.

Основното ограничение на проучването е липсата на контролна група. Кафето не е било сравнявано нито със среда без специфичен аромат, нито с несвързана миризма. Поради това не може категорично да се заключи, че именно ароматът на кафе е причинил наблюдаваните промени, тъй като и пет минути спокойна почивка биха могли да подобрят настроението.

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Извадката също е малка и включва само млади студенти, а концентрацията на аромата не е била системно измервана. Учените подчертават, че са необходими по-мащабни изследвания, които да сравнят аромата на кафе с други познати миризми и да отчетат индивидуалните навици на участниците, преди да могат да бъдат направени категорични изводи.