Богдан Милчев: Има дисциплинарно производство срещу шефа на тол управлението (ВИДЕО)

Министърът на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Иван Шишков е започнал дисциплинарно производство срещу директора на тол управлението проф. Олег Асенов, който тутакси излязъл в болничен отпуск. Това каза в предаването Студио Actualno Богдан Милчев, директор на Института за пътна безопасност и бивш началник на КАТ. Actualno.com веднага изпрати питане до МРРБ вярно ли е това, но до момента нямаме отговор. Богдан Милчев твърди, че кражбата на века не е строителството на магистрала “Хемус“, а създаването и работата на националното тол управление. Още: Правителството създава нов мегаорган за пътната безопасност (ВИДЕО)

Замитане на следите от кражбата

Според Милчев някой сериозно е подвел премиера Румен Радев за създаването на единна мегаагенция за пътна безопасност, с цел да се закрие тол управлението и да се заметат следите от кражбата: “Архитект на цялата тази мегаагенция и цялата тази мегареформа в кавички, е тол упвалението и ръководството му. Това, което на мен ми беше представено и човекът, който контактуваше с мен като представител на правителството за тази мегаструктура, е проф. Олег Асенов. Той е замесен и в създаването на тол-а още от 2018 г. като външен консултант. Още: Новата пътна "мегаструктура": Експерти одобряват промяната, но се опасяват от повторен провал Той е навсякъде. Същевременно той стои задкулисен. Той оглавява тол управлението, но стои отзад в тази реформа. А той реално трябва да бъде отпред. Защото реално той е този, който вкарва в главата на Радев, на министъра на транспорта всичките тези глупости.“

Професорът, ако желае да отговори, студиото е отворено за него. Има право на отговор. Тъй като го нападате, съм длъжна да кажа това, спазвайки професионалните стандарти в журналистиката.

Снимка БГНЕС

Министър Шишков не участва

“Не само че го нападаме, ние ще изнесем много факти и данни за всичко, което се случва, с доказателства... Още: Тол системата и имунизирана ли е от корупция: Говори директорът на ТОЛ управлениетоНо тук става въпрос и ние го прозряхме: Целта е да се закрие националното тол управление и да ни се представи това нещо като реформа, защото всичките престъпления, извършени в националното тол управление, ще бъдат заличени. Това е желание много отдавна да се закрие и да се заличат следите.

Тук интересното е, че министър Шишков, който аз критикувам страшно много и Института за пътна безопасност изнасяме много неща, за първи път той е прав. Още: Имало ли е злоупотреби за милиони с тол системата? Спор между бивши и настоящи ръководители от АПИ Министър Шишков не участва в този процес. На всички брифинги са министърът на транспорта и вътрешният министър. Вчера министър Шишков е образувал дисциплинарно производство срещу Олег Асенов по някакъв сигнал, от някакъв адвокат, за корупция ли е, за какво е, нямаме представа. Но данните са ни истински, проверени са, има дисциплинарно производство. Но фрапиращото е, че професорът е излязъл веднага в болничен.“ Още: "Няма да спаси нито един човешки живот": ИПБ с остра критика към новия план за пътна безопасност

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