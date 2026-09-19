Весела Бабинова: Между светлините на сцената и човека зад тях (ВИДЕО)

С началото на новия театрален сезон Весела Бабинова гостува в „Студио Actualno“, където разказа за изминалите месеци, професионалните си ангажименти и един особено личен момент - сватбата си с Владимир Зомбори.

Актрисата, позната на публиката от сериала "Мен не ме мислете" и от предаването "Като две капки вода", разказа пред камерите на Actualno.com, че въпреки натоварения график, през лятото е имала възможност да си почине и да прекара време със семейството.

"Да, имах много работа, но тази година успяхме така да направим, че и да си починем. Да попътуваме извън България, да посетим морето. Затова съм доволна. Даже ми се стори, че малко повече си починахме, отколкото сме свикнали и вече с нови сили запретваме ръкави да поемем към новия сезон", разказа тя.

Що се отнася до сватбата, Бабинова разказва, че двамата с Владимир предварително са били категорични - не искат безкрайни приготовления и сложна организация. Целта им била празникът да бъде семпъл, непретенциозен и най-вече посветен на тях самите. На официалната част присъствали едва около 10–12 души, в съвсем тесен семеен кръг.

В новия сезон на Малък градски театър "Зад канала", актрисата се завръща на сцената с постановката "Велика", която макар провокативния си стил, бързо успя да спечели вниманието и сърцата на публиката. Под режисурата на Стайко Мурджев, спектакълът превръща сцената на МГТ „Зад канала“ в арена, на която шеметно са кръстосали шпаги любовта и политическите интриги на фона на блестящ хумор, сарказъм и спираща дъха театрална енергия.

Великолепният актьорски състав, изключителните костюми и визуалната пищност изграждат свят, в който короните са окъпани в кръв, а атрибутите на властта са секс, поквара и ирония.

"Велика" е сложен, мултижанров спектакъл, посветен на днешния ден, една страшна приказка за неистовата битка на жените в свят на токсична мъжественост, за блясъка на интелекта в епоха на тържествуваща глупост, за властта като болестно състояние с фатални последици.

"За мен пиесата беше наистина огромно предизвикателство, тъй като текстът е сложен, и като жанр също така, защото той (бел.ред. - Тони Макнамара, драматург) както и ти каза е сценарист на филми като "Фаворитката" и на сериала "Велика". Това не е просто текст, към който правиш костюми и сценография, и актьорите си действат както си решат.", сподели актрисата.

Целия разговор с Весела Бабинова - вижте във видеото.