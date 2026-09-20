Крах за Моуриньо! Атлетико подчини Реал в лудо дерби и го изпревари в Ла Лига

Атлетико Мадрид нанесе тежък удар по Реал Мадрид в голямото дерби на испанската столица, след като го победи с 2:1 на "Метрополитано" и записа втори успех над градския си съперник в последните им сблъсъци на този стадион. Тимът на Диего Симеоне стигна до трите точки след попадения на Алехандро Грималдо от дузпа и Джонатан Дейвид, докато "кралете" останаха с човек по-малко след директния червен картон на Дийн Хаусен. Така Реал допусна втората си загуба от началото на сезона и вече изостава от Атлетико в класирането.

Червен картон и дузпа решиха дербито на Мадрид

Първото полувреме премина в нервна и равностойна битка, като Атлетико постепенно започна да налага физическото си присъствие. Реал трудно създаваше положения, а първият точен удар на "белите" дойде чак в 40-ата минута чрез Арда Гюлер. На почивката напрежението дори се пренесе в тунела, където се стигна до спречкване между резервите Антонио Рюдигер и Мортен Хюлманд.

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Мачът се взриви в 49-ата минута. Дийн Хаусен фаулира Джулиано Симеоне в наказателното поле, а след намесата на ВАР първоначалният жълт картон беше променен на директен червен. От последвалата дузпа Грималдо беше безпогрешен и даде аванс на домакините.

Само шест минути по-късно Атлетико нанесе втория си удар. Джонатан Дейвид получи подаване от Джулиано Симеоне и покачи на 2:0, а Реал вече трябваше да играе с човек по-малко. Тимът на Жозе Моуриньо трудно намираше отговор, докато домакините дори пропуснаха възможности за трети гол.

Реал все пак върна интригата в 89-ата минута, когато Рюдигер реализира с глава след центриране на Бернардо Силва. В добавеното време обаче Атлетико удържа натиска и записа изключително ценен успех, който го изкачи на второто място с 16 точки. Реал остана трети с 15, а лидер е Барселона с пълен актив от 21 точки.

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