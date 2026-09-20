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Ман Юнайтед се измъкна в последния момент! Куня спаси "червените дяволи" от тотален резил

20 септември 2026, 20:26 часа 761 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ман Юнайтед се измъкна в последния момент! Куня спаси "червените дяволи" от тотален резил

Манчестър Юнайтед избегна ново поражение във Висшата лига, но отново не успя да стигне до победата. "Червените дяволи" измъкнаха 1:1 при гостуването си на Фулъм в петия кръг, след като Матеус Куня се превърна в спасител за тима на Майкъл Карик с изравнителен гол в 89-ата минута. Преди това Лисандро Мартинес си отбеляза нелеп автогол и постави Юнайтед в ролята на догонващ. 

Ман Юнайтед избегна загуба от Фулъм, но и отново не победи

Фулъм започна по-активно и още в началните минути създаде проблеми на гостите. Гонсало Игуаин получи добра възможност в 4-ата минута, но стреля покрай вратата. Юнайтед отговори с опасен изстрел на Лисандро Мартинес, който беше спасен от Бернд Лено. В 25-ата минута "червените дяволи" бяха на сантиметри от гола. Матеус Куня се освободи в наказателното поле и намери Бруно Фернандеш, но ударът на капитана срещна гредата. До почивката и двата отбора имаха ситуации, но резултатът остана 0:0.

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След паузата Юнайтед опита да натисне, но именно Фулъм стигна до откриващия гол. В 63-ата минута Калвин Баси стреля, Сене Ламенс спаси, но при последвалото разбъркване топката се отклони от Лисандро Мартинес и влезе в собствената му врата. Гостите обаче не се отказаха и продължиха да търсят изравняването. Натискът им даде резултат в 89-ата минута, когато Матеус Куня получи възможност за удар и след рикошет топката се озова във вратата на Лено за 1:1.

Юнайтед записа трети пореден шампионатен мач без победа, като остава на 12-о място с едва 5 точки. Фулъм пък е 19-ти с едва 2 точки, като пропусна възможността да запише първа победа под ръководството на Алваро Арбелоа.

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Манчестър Юнайтед Висша лига Фулъм
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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