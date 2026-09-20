Андрей Бабиш предложи "Лукойл Нефтохим" да преработва петрол от Чехия

Чешкият премиер Андрей Бабиш, който през изминалата вече седмица беше на официално посещение у нас и се срещна с българския си колега Румен Радев, лансира идеята рафинерията край Бургас - "Лукойл Нефтохим" - да преработва суров петрол, пратен от Чехия. "Може би можем да намерим някакъв бизнес модел, при който да преработваме суров петрол във вашата рафинерия и да вземаме готовите продукти", заяви той в интервю за bTV, излъчено в неделя, 20 септември.

"Имате рафинерия, която е специална"

"Много е интересно, че имате рафинерия, която е специална. Същото е като в Германия – собствениците са от Русия, но българската държава я управлява, има санкции и така нататък. Но е жалко, че този капацитет на рафинерията не се използва. Използва се само наполовина – 6 милиона, тоест 50%", каза един от най-богатите министър-председатели в Европа, натрупал състоянието си в частния бизнес.

Снимка: БГНЕС

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Бабиш: ЕС и НАТО да поемат инициатива за мирните преговори в Украйна

Отделно Бабиш говори и за войната в Украйна, като заяви, че ЕС и НАТО трябва "да поемат инициативата" за мирните преговори, защото Европа "плаща" за тази война, пращайки пари и купени от САЩ оръжия на Киев.

Той обаче не назова агресорът в конфликта, така както прави и премиерът Румен Радев.

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