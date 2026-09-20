Спорт:

Андрей Бабиш предложи "Лукойл Нефтохим" да преработва петрол от Чехия

20 септември 2026, 20:49 часа 695 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Андрей Бабиш предложи "Лукойл Нефтохим" да преработва петрол от Чехия

Чешкият премиер Андрей Бабиш, който през изминалата вече седмица беше на официално посещение у нас и се срещна с българския си колега Румен Радев, лансира идеята рафинерията край Бургас - "Лукойл Нефтохим" - да преработва суров петрол, пратен от Чехия. "Може би можем да намерим някакъв бизнес модел, при който да преработваме суров петрол във вашата рафинерия и да вземаме готовите продукти", заяви той в интервю за bTV, излъчено в неделя, 20 септември.

"Имате рафинерия, която е специална"

"Много е интересно, че имате рафинерия, която е специална. Същото е като в Германия – собствениците са от Русия, но българската държава я управлява, има санкции и така нататък. Но е жалко, че този капацитет на рафинерията не се използва. Използва се само наполовина – 6 милиона, тоест 50%", каза един от най-богатите министър-председатели в Европа, натрупал състоянието си в частния бизнес.

Снимка: БГНЕС

Още: "Трябва ревизия на европейската система за търговия с емисии": Радев и Бабиш съюзници срещу ETS2 (ВИДЕО)

Бабиш: ЕС и НАТО да поемат инициатива за мирните преговори в Украйна

Отделно Бабиш говори и за войната в Украйна, като заяви, че ЕС и НАТО трябва "да поемат инициативата" за мирните преговори, защото Европа "плаща" за тази война, пращайки пари и купени от САЩ оръжия на Киев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той обаче не назова агресорът в конфликта, така както прави и премиерът Румен Радев.

Още: "Пътят, по който светът се движи в момента, води право до портите на ада": Бабиш предупреждава за риска от Трета световна война

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Чехия Лукойл Лукойл Нефтохим Андрей Бабиш
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес