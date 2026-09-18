“Да се отива към съд”: Белобрадова за обвинението към Сандов за “Петрохан-Околчица” (ВИДЕО)

По отношение на казуса с Борислав Сандов винаги сме имали една и съща позиция - моментално да се образува дело и то да се гледа от съда. Доколкото е възможно да се започнат следствени действия и да се минава направо към съд.

Това заяви в Студио Actualno народният представител от “Демократична България” Елисавета Белобрадова, коментирайки повдигнатото обвинение към бившия екоминистър Борислав Сандов във връзка с дейността на групата около Ивайло Калушев.

Ние искаме пълно изслушване на ДАНС дали тези хора, които са били в хижата, дали са работили като информатори на ДАНС. Господин Тонев го потвърди - ДАНС са изпратили данни към прокуратурата и до моментна тя е мълчала. Всички факти по тази трагедия трябва да бъдат изкарани, категорична е Белобрадова. По думите ѝ всичко това се превръща в политически водевил и се сипят само обвинения. Когато попитахме дали всички документи по делото са постъпили в Народното събрание за “Петрохан-Околчица”, не получихме конкретен отговор, каза още Белобрадова.

Тя посочи, че са абсолютно неоснователни страховете на Илияна Йотова по отношение на застрашаването на кирилицата. По думите на Елисавета Белобрадова страната ни се държи изолационистки спрямо европейските инициативи за сигурност.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.