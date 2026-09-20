Регионални избори в Германия: АзГ печели в още една провинция, но ще е извън властта. Исторически провал за партията на Мерц (ГРАФИКИ)

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AfD) печели регионалните избори в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания с 37%, изпреварвайки с малка разлика Социалдемократите (SPD), които получават 35,5%, показва екзитпол на ARD на 20 септември - деня на вота, в който германците в още няколко провинции гласуват за местни парламенти. Това ще е нова победа за АзГ, която е настроена приятелски към Русия и враждебно към Украйна, след триумфа в Саксония-Анхалт.

Очаква се обаче SPD на действащата министър-председателка на провинцията Мануела Швезиг да разполага с достатъчна подкрепа, за да сформира коалиция и да не допусне AfD в правителството на региона. Швезиг беше водещият кандидат на Социалдемократите на изборите.

Партията ХДС (CDU) на канцлера Фридрих Мерц се срина до едва 5,5% - най-лошият ѝ резултат на каквито и да било регионални или национални избори в Германия от Втората световна война насам.

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The AfD won the Mecklenburg-Western Pomerania state election with 37%, narrowly ahead of the SPD on 35.5%, according to an ARD exit poll.



However, incumbent state premier Manuela Schwesig’s SPD is expected to have enough support to build a coalition and keep the AfD out of… pic.twitter.com/0q9aMgWuSZ — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

Берлин: Провал за ХДС и Социалдемократите

На изборите за парламента на провинция Берлин пък партия Левицата ("Ди Линке“) е на път да завърши на първо място с 24,5%, изпреварвайки CDU с 20%, според екзитпол на ARD.

Водещият кандидат на „Ди Линке“ е адвокатката Елиф Ералп, която по време на кампанията се фокусираше предимно върху жилищната политика и контрола върху наемите.

От 2023 г. Берлин се управлява от коалиция между ХДС и Социалдемократите, но този резултат може да сложи край на контрола на ХДС върху кметската длъжност.

In Berlin’s state election for the House of Representatives, Die Linke is on course to finish first with 24.5%, ahead of the CDU on 20%, according to an ARD exit poll.



Die Linke’s lead candidate is lawyer Elif Eralp, who has focused heavily on housing and rent controls during… pic.twitter.com/r6poYGDorm — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

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