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Регионални избори в Германия: АзГ печели в още една провинция, но ще е извън властта. Исторически провал за партията на Мерц (ГРАФИКИ)

20 септември 2026, 19:30 часа 520 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Регионални избори в Германия: АзГ печели в още една провинция, но ще е извън властта. Исторически провал за партията на Мерц (ГРАФИКИ)

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AfD) печели регионалните избори в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания с 37%, изпреварвайки с малка разлика Социалдемократите (SPD), които получават 35,5%, показва екзитпол на ARD на 20 септември - деня на вота, в който германците в още няколко провинции гласуват за местни парламенти. Това ще е нова победа за АзГ, която е настроена приятелски към Русия и враждебно към Украйна, след триумфа в Саксония-Анхалт.

Очаква се обаче SPD на действащата министър-председателка на провинцията Мануела Швезиг да разполага с достатъчна подкрепа, за да сформира коалиция и да не допусне AfD в правителството на региона. Швезиг беше водещият кандидат на Социалдемократите на изборите.

Партията ХДС (CDU) на канцлера Фридрих Мерц се срина до едва 5,5% - най-лошият ѝ резултат на каквито и да било регионални или национални избори в Германия от Втората световна война насам.

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Берлин: Провал за ХДС и Социалдемократите

На изборите за парламента на провинция Берлин пък партия Левицата ("Ди Линке“) е на път да завърши на първо място с 24,5%, изпреварвайки CDU с 20%, според екзитпол на ARD.

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Водещият кандидат на „Ди Линке“ е адвокатката Елиф Ералп, която по време на кампанията се фокусираше предимно върху жилищната политика и контрола върху наемите.

От 2023 г. Берлин се управлява от коалиция между ХДС и Социалдемократите, но този резултат може да сложи край на контрола на ХДС върху кметската длъжност.

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Германия Берлин Алтернатива за Германия Фридрих Мерц
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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