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ЦСКА стъпи накриво на "нивата" в Пловдив! Локомотив спря "армейците" при бойкот на феновете

20 септември 2026, 19:43 часа 932 прочитания 0 коментара
Снимка: cska.bg
ЦСКА стъпи накриво на "нивата" в Пловдив! Локомотив спря "армейците" при бойкот на феновете

ЦСКА не успя да победи Локомотив Пловдив и завърши 1:1 при гостуването си на "Лаута" в мач от 10-ия кръг на efbet Лига. Двубоят се игра в необичайна атмосфера: голяма част от феновете на домакините бойкотираха срещата в знак на протест срещу собственика Христо Крушарски, а преди началото на мача привърженици блокираха входа на стадиона и не позволиха на автобуса на "червените" да влезе в комплекса в продължение на близо 20 минути. На всичко отгоре двата отбора трябваше да играят на терен, който предизвика сериозни критики и дори стана повод ЦСКА да публикува снимки в социалните си мрежи.

ЦСКА пропусна да изпревари Левски в класирането

Мачът започна с гол още в 10-ата минута. Крист Лонгвил комбинира отлично и с пета намери Парвиз Умарбаев, който с удар под гредата от границата на наказателното поле не остави шанс на Фьодор Лапоухов. Радостта на домакините обаче беше кратка. Само осем минути по-късно ЦСКА възстанови равенството. Давид Пастор центрира отдясно, а Йоанис Питас се извиси над защитата и с глава прати топката във вратата на Боян Милосавлевич за 1:1.

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Йоанис Питас

След почивката "армейците" владееха повече топката и стигнаха до няколко добри положения, но не успяха да нанесат решаващия удар. Локомотив също можеше да вземе трите точки – в 58-ата минута Адриан Кова излезе на добра позиция и с фалцов удар разтресе напречната греда. В края и двата тима имаха възможности, но резултатът остана непроменен, като най-чистата се откри пред Локомотив, но Лапоухов успя да спаси.

Така ЦСКА изпусна възможността да излезе на върха в класирането, като има 24 точки - на пункт зад лидера Левски, който отложи мача си с Лудогорец. Локо Пловдив е 12-ти със 7 точки.

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ЦСКА Локомотив Пловдив Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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