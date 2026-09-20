Класиране на голмайсторите в Първа лига 2026/27 - Питас "отмени" редовния голаджия Зварц (ОБНОВЕНА)

Битката за голмайсторския приз в Първа лига през сезон 2026/27 вече започна, а първите кръгове очертаха няколко основни претенденти. През миналата кампания първото място бе поделено от Евертон Бала от Левски и Мамаду Диало от ЦСКА 1948, които отбелязаха по 18 гола. В тази статия ще следим представянето на всички футболисти, които се разписват в българския елит, като класирането ще бъде актуализирано след всеки изигран кръг.

Битката за "Златната обувка" в Първа лига: Кой ще стане голмайстор на българския футбол?

И през този сезон силен старт прави Мамаду Диало от ЦСКА 1948, както и новото попълнение на ЦСКА Жоел Зварц, който показа потенциал още през пролетта с екипа на Локомотив Пловдив. Непосредствено зад тях се оформя сериозна група от преследвачи с по два гола. Сред тях са Мартин Петков, Георг Стояновски, Бирсент Карагарен, Сержиньо Араужо, Акрам Бурас, Асен Чандъров, Руан Круз и Бърнард Текпетей.

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Голмайстори в Първа лига през сезон 2026/27: Класиране

В списъка ще бъдат включвани всички реализатори през сезона, независимо от броя на отбелязаните голове. При равенство футболистите ще бъдат поставяни на една позиция. Следете тук актуалното класиране на голмайсторите в Първа лига през сезон 2026/27 и развитието на битката за индивидуалния приз:

Жоел Зварц (ЦСКА) - 8 гола Асен Чандъров (Ботев Пловдив) - 6 гола Мамаду Диало, Фредерик Масиел (ЦСКА 1948); Руан Круз, Ивайло Чочев (Лудогорец) - 5 гола Армстронг Око-Флекс (Левски); Бирсент Карагарен (Арда); Йоанис Питас (ЦСКА) - 4 гола Елиаш Франко (ЦСКА 1948); Рейналдо, Хуан Переа (Левски); Леандро Годой (ЦСКА); Кауе Карузо (Локомотив София); Самуел Калу (Ботев Пловдив); Антонио Вутов (Арда); Алекс Валиньо (Дунав Русе) - 3 гола Мартин Петков, Филип Гигов (Ботев Враца); Георг Стояновски (Спартак Варна); Сержиньо Араужо, Акрам Бурас , Давид Кусо (Левски); Бърнард Текпетей (Лудогорец); Васил Казълджиев, Емил Стоев (Славия); Светослав Ковачев, Станислав Иванов, Доминик Янков (Арда); Джордан Сейнт-Луис (Дунав Русе); Самуил Цонов (Ботев Пловдив); Димитър Костадинов, Спас Делев (Локомотив София); Ерар Францети (Септември); Джеймс Ето'о (ЦСКА); Атанас Илиев (ЦСКА 1948); Георги Лазаров (Черно море) – 2 гола Георги Русев, Борислав Цонев, Драган Гривич (ЦСКА 1948); Петко Панайотов, Теодор Иванов, Стефано Сенси, Лео Перейра (ЦСКА); Джойс Читоку, Ахмед Ахмедов, Самуел Майор, Бубакар Ханне (Спартак Варна); Денислав Минчев, Кристиян Бойчев, Ибрахим Кейта, Радослав Апостолов (Дунав Русе); Кристиан Димитров, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Адриан Райчев, Марко Груич, Алдаир (Левски); Себастиан Уейд, Андре Либерал, Педро Игор, Галин Иванов (Септември София); Васил Панайотов, Николай Златев, Мохамед Аши, Давид Келеш, Лучано Скуадроне, Петър Андреев, Селсо Сидни, Идрис Бунас (Черно море); Карлос Меоти, Франклин Маскоти, Мауро Родригеш, Алберто Салидо (Ботев Пловдив); Георги Минчев (Локомотив София); Атанас Кабов, Вячеслав Велев (Арда); Роберто Райчев, Никола Савич, Йоан Борносузов, Иван Минчев (Славия); Крис Лонгвил, Райън Янг Лейтън, Парвиз Умарбаев (Локомотив Пловдив); Квавдо Дуа, Александър Маринов, Агибу Камара (Лудогорец); Преслав Боруков, Мартин Смоленски, Сейни Сенянг, Касим Хаджи (Ботев Враца) – 1 гол

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