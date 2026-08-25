Феномен в българския футбол! Тим от Първа лига даде невероятен пример на останалите отбори

Феновете на българския футбол станаха свидетели на абсолютен феномен по време на срещата между Арда Кърджали и Локомотив Пловдив. Двата тима се изправиха един срещу друг в мач от шестия кръг на Първа лига, който завърши с минимален успех с 1:0 за "небесносините". Доминик Янков отбеляза единственото попадение в двубоя за отбора на Александър Тунчев. По този начин Арда се изравни по точки с ЦСКА и ЦСКА 1948, доближавайки се на три пункта от лидера в класирането Лудогорец.

Александър Тунчев направи нещо впечатляващо в Първа лига

Впечатляващият момент в двубоя си пролича още преди първия съдийски сигнал. Наставникът на Арда Александър Тунчев заложи на изцяло български стартов състав. През последните години почти не се вижда отбор от Първа лига да излезе на терена без нито един чужденец. Впоследствие три от смените на "небесносините" също бяха български, а в игра се появиха само двама чуждестранни играчи на "небесносините" през второто полувреме.

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Голмайсторът Доминик Янков, който бе избран за "Играч на мача", изрази гордост от факта, че неговият тим разчита предимно на български играчи, и изрази надежда тази тенденция да се разшири в родния футбол: "Да, днес се видя, че бяхме само българи на терена. Мисля, че това е добре за българския футбол. Надявам се повечето отбори така да взимат пример от нас. Мисля, че играем атрактивен футбол, така че се радвам, че сме само българи."

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