Весела Лечева: С помощта на МОК ще успеем да преодолеем липсата на една година работа на олимпийския комитет!

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева определи като изключително важна първата официална визита на новото ръководство на БОК при председателя на международната централа Кърсти Ковънтри в Лозана. След срещата бившата звезда в спортната стребла говори по всички наболели теми.

Весела Лечева говори по всички наболели теми

„Срещите бяха на изключително високо ниво. Видяхме се с целия й екип. Разговорите бяха изключително полезни за развитието на Българския олимпийски комитет. По време на тези срещи обсъдихме изминалия период, който донесе много щети на БОК, но заедно с помощта на всички от Международния олимпийски комитет успяхме да преодолеем тази криза и смятам, че сега ще успеем да преодолеем и липсата на една година работа. Най-важното беше, че набелязахме новите цели пред нас, както и новите идеи, които още в началото на моя мандат и по време на Общото събрание представих пред членовете на Олимпийския комитет“, коментира Лечева след срещата.

Тя подчерта, че пред новото ръководство предстои сериозна работа, но БОК вече разполага с подкрепата на МОК за реализирането на редица програми.

„Нашите състезатели ще имат възможност да участват по всички програми, които се финансират от Международния олимпийски комитет. Освен това ще дадем възможност чрез платформите на МОК да участваме за подобряване на нивото на нашите треньори. Това, което говорим винаги с федерациите, е за липсата на технологии, липсата на дигитализация, на тези процеси, които са изключително важни за развитието и за доброто управление на федерациите ни“, каза още председателят на БОК.

Лечева акцентира и върху участието на Радослав Янков в делегацията.

„Много се радвам, че убедихме Радослав Янков да участва в тази делегация, защото това беше първото посещение на активен състезател при президента на МОК. Той имаше възможност като член на Изпълнителното бюро да представи своята визия за развитието на спорта, не само на зимните. Като цяло да бъде гласът на атлетите. Това беше неговото желание и това беше изключително важно за него да се срещне лично с президента Ковънтри и да разговарят на тема как могат да бъдат подпомогнати българските състезатели“, заяви Лечева.

„Той изрази и своята благодарност, най-вече към ръководството на Международния олимпийски комитет, за решението алпийският сноуборд да остане в олимпийската програма. Заедно с това вече има и нова дисциплина, която ще даде възможност на повече участници в предстоящите зимни Олимпийски игри“, продължи председателят на БОК.

По време на визитата е обсъден и проектът за нова сграда на Българския олимпийски комитет.

„Споделихме на Кърсти Ковънтри, че кандидатстваме за нова сграда. Това е едно също много позитивно решение. Надявам се да бъде взето възможно по-скоро. Вече сме в етап много напреднал по отношение на одобрението на сградата. Надявам се тази сграда да бъде изпълнена със съдържание. Това, което споделих с президента Ковънтри, е, че искам тази сграда, всяко едно кътче да бъде изпълнено със съдържание и дейности“, каза Лечева.

Сред идеите на новото ръководство са създаването на Олимпийска библиотека и дигитализиран Олимпийски музей.

„Говорихме за нашето желание да създадем Олимпийска библиотека, както и Олимпийски музей, който да бъде дигитализиран. Всичко би могло да се направи и да имаме възможност да го финансираме през програмите на Международния олимпийски комитет, за което получихме огромна подкрепа. Надявам се това да бъде най-новото и най-голямата заслуга на новото ръководство, което да оставим след нас“, завърши Весела Лечева.

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