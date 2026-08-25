ООН обяви юли за най-смъртоносния месец за цивилните от началото на войната в Украйна

Юли е бил най-смъртоносният месец за цивилното население на Украйна от повече от четири години. Това заяви заместник генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси Том Флечър на заседание на Съвета за сигурност по случай Деня на независимостта на Украйна, предаде Укринформ. "Най-малко 437 души са били убити, а над 2600 - ранени. Броят на цивилните жертви през първата половина на тази година е нараснал с 37% спрямо същия период миналата година“, каза Флечър.

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Той каза, че миналата седмица е посетил Украйна и лично е видял последиците от атаките с дронове срещу цивилни в южния град Херсон.

По думите му броят на атаките с дистанционно управляваните дронове FPV (First Person View) е нараснал с 60% тази година, като при тях често има цивилни жертви.

"През първата половина на годината хуманитарни организации оказаха помощ на над 3 милиона души в Украйна", каза той, цитиран от БТА. С наближаването на зимата ООН задейства план на стойност 358 милиона долара за оказване на помощ на 2 милиона души.

Флечър изрази безпосойство също от ескалацията на конфликта в Черно море, която според него може да има по-широки хуманитарни последици.

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Той призова членовете на Съвета за сигурност да бранят активно спазването на международното хуманитарно право, да подготвят хуманитарните организации за предстоящата зима и да работят със страните и компаниите, които разработват и използват нови военни технологии.

Флетчър предупреди, че „технологиите изпреварват отговорността“, и подчерта, че на цивилните е нужна защита и помощ, но преди всичко край на войната.

По-рано повече от 50 държави членки на ООН призоваха Русия да приеме пълното, незабавно и безусловно спиране на огъня в Украйна.