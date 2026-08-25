Боримиров за реванша между Левски и АЕК: "Преди 20 години беше по-лесно, ще направим добър резултат"

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите на летище "Васил Левски", преди заминаването на отбора за Гърция за реванша срещу АЕК Атина в плейофите на Шампионската лига. Първият мач в София завърши при равен резултат 0:0, а развръзката остана за двубоя на 26 август, с начален час 22:00 ч. Боримиров даде своето мнение и своите очаквания за срещата. Той си спомни първото и до този момент единствено участие на Левски в Шампионска лига, като тогава беше част от отбора.

Даниел Боримиров: "Кондиционно ние сме в малко по-добра ситуация"

Запитан каква е личната му нагласа и очакванията за реванша, Даниел Боримиров отговори: "Мисля, че ще направим много добър резултат утре в Атина, който ще ни позволи да се класираме за групите на Шампионската лига и да зарадваме милионите си фенове. Мисля, че кондиционно ние сме в малко по-добра ситуация от АЕК заради изиграните мачове до момента. Те ще имат леко предимство заради феновете си на стадиона".

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"И като футболист, и като ръководител съм максималист"

Преди 20 години Даниел Боримиров бе част от отбора на Левски, който стана първият български тим, влязъл в групите на Шампионска лига. "Преди 20 години беше по-лесно, защото тогава бях футболист на терена и можеше да взимам някои решения в някои ситуации, които да влияят на мача. Сега сме отстрани и можем само да стискаме палци всичко да мине добре. И като футболист, и като ръководител съм максималист и искам винаги да побеждавам. Дано да успеем да предадем част от характера ни със Сираков на хората, които сега са в отбора", пожела си той.

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